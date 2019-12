Espulsione Bentancur: rischio due giornate, Roma in dubbio

TORINO – Oltre al danno, la beffa. La Juve ieri sera ha perso la Supercoppa Italia contro la Lazio per 3-1, con reti di Alberto, Dybala, Lulic e Cataldi. Quest’ultimo a segno con un calcio di punizione al bacio che si è insaccato sotto l’incrocio, punizione nata da un intervento di Rodrigo Bentancur che ha rimediato così la seconda ammonizione, e dunque l’espulsione. Il centrocampista, però, non contento si è poi scagliato contro l’arbitro Calvarese e il quarto uomo Maresca, reazione che secondo il Corriere di Torino potrebbe costargli due giornate di squalifica, saltando quindi non solo il Cagliari ma anche la Roma.