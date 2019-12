Calciomercato Juventus, tutto confermato: “Offerta ufficiale in arrivo!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – L’anno sta per finire, gennaio è ormai alle porte ed è tempo di pensare al calciomercato della Juventus in casa bianconera. La società, come vi stiamo raccontando, si sta muovendo su molti fronti per cercare di sistemare la rosa, tamponando magari qualche falla lasciata dal mercato estivo. Sono ore di riflessioni, contatti, idee e suggestioni, sia per quanto riguarda le uscite che le entrate. Per quanto concerne le cessioni, occhio ad alcuni nomi in bilico. Mandzukic infatti potrebbe essere solo il primo a lasciare la Juve già a gennaio. In questo discorso – tra gli altri – rientra anche Adrien Rabiot, giocatore che ancora non si è espresso come ci si poteva aspettare. Ed ecco che, nelle ultime ore, il mercato ha acceso i fari anche su di lui. Come riportato in Francia da Telefoot infatti, il Lione – prossimo avversario della Juventus in Champions League – starebbe facendo molto sul serio per il centrocampista ex PSG e sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale alla Vecchia Signora per lui in vista del mercato di gennaio. Al momento però sembrerebbe che la Juventus non voglia mettere in discussione Rabiot: negli ultimi tempi Sarri lo ha schierato con più continuità rispetto al passato e l’intenzione sia della società che del tecnico sarebbe quella di rilanciarlo nella seconda parte di stagione. Il Lione dunque ci proverà ma, salvo sorprese, il classe ’95 dovrebbe rimanere a Torino. Per quanto riguarda il mercato in entrata invece, occhio ad alcune possibili sorprese sulle quali la dirigenza bianconera starebbe lavorando in maniera concreta. Paratici infatti avrebbe già pronta una lista della spesa veramente molto importante già per gennaio: ecco i 6 giocatori che potrebbero arrivare subito alla Juventus! >>>VAI ALLA LISTA