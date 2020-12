Emerson Palmieri verso l’addio al Chelsea

TORINO – La Juventus continua a monitorare il mercato in cerca di innesti per poter migliorare la squadra a disposizione di Andrea Pirlo anche nella finestra di gennaio.

Uno dei calciatori da molto tempo nel mirino dei bianconeri è il terzino del Chelsea Emerson Palmieri, per il quale la concorrenza è alta. Per il calciatore della Nazionale infatti il Chelsea è stato contattato anche dall’Inter e dal Milan, con i bianconeri che dovranno sbrigarsi per soffiarlo alle contendenti.

