Ekdal: “Kulusevski è una futura star mondiale”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus e centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal ha parlato dal ritiro della Nazionale.

“Credo che la Juve abbia una futura star mondiale. Kulusevski è arrivato in un club enorme, con un’organizzazione incredibile. Devi essere eccezionalmente disciplinato e dare il meglio di te in ogni momento per avere successo lì. E per quel che ho visto di lui fuori dal campo, è un ragazzo che gestirà tutto con personalità. Quando un giovane emerge in modo così prepotente se ne scrive tanto: ora formerà un tridente con Dybala e Ronaldo e sarà anche lui al centro dell’attenzione. Ma se lo merita, perché ha fatto incredibilmente bene”.