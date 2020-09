Calciomercato Juventus, altro regalo per Pirlo: un sacrificio per arrivare a…

Calciomercato Juventus, Paratici al lavoro: obiettivo da 40 milioni

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La nuova stagione è ormai alle porte e alla Continassa non mancano i nodi da sciogliere in tema calciomercato. La dirigenza deve ancora regalare ad Andrea Pirlo il suo numero 9, liberarsi degli esuberi e puntellare la rosa nei reparti che hanno ancora delle lacune. L'arrivo di Arthur e McKennie potrebbe non essere l'ultimo a centrocampo, punto nevralgico della rivoluzione bianconera. Non è un mistero che la Juventus abbia posato gli occhi su Manuel Locatelli, che durante l'ultima stagione ha mostrato una crescita esponenziale. Stando a quanto riferisce Tuttosport, il classe '98 sarebbe ancora uno degli obiettivi di Paratici. Il ragazzo ha ammesso di essere più che lusingato dall'interesse della Juve, entusiasta all'idea di potersi allenare agli ordini di Andrea Pirlo, suo idolo d'infanzia. Una passeggiata convincere il giocatore, meno il Sassuolo. Il ds Carnevali oppone una strenua resistenza alla cessione di Locatelli, ma – parole sue – lo lascerebbe partire nel caso accadessero "cose speciali". Un'offerta della Juve potrebbe essere abbastanza speciale, anche se le pretese dei neroverdi sembrano proibitive. Locatelli viene valutato intorno ai 40 milioni di euro, ma potrebbe esistere del margine di trattativa. In ogni caso, sempre secondo il quotidiano torinese, prima di muoversi per un altro centrocampista, Paratici dovrebbe liberarsi di Aaron Ramsey. Il gallese non ha convinto durante il suo primo anno in bianconero, è finito al centro di numerose voci di mercato e ha addirittura mancato la convocazione della sua nazionale a causa di guai fisici. Una cessione di Ramsey farebbe registrare alla Juve una preziosa plusvalenza, che permetterebbe alla dirigenza di muoversi con maggiore libertà sul mercato in entrata. Magari sbloccando il possibile affare Locatelli, che tanto piace ad Andrea Pirlo.