TORINO – Abbandonata la pista che avrebbe potuto portarlo alla Juventus, Edin Dzeko dovrebbe comunque lasciare Roma.

Naufragata la trattativa per approdare in bianconero infatti, il bosniaco sembra comunque destinato a lasciare la Capitale: su di lui, dopo la risoluzione con Suarez, ci sarebbe il Barcellona, il cui interesse ha colpito il calciatore, che ha anche messo un like su Instagram alla notizia del suo accostamento al club blaugrana.