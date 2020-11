Dybala vuole riprendersi la Juventus

TORINO – La Juventus che si appresta ad iniziare il mini ciclo di dieci partite in un mese, avrà un’arma in più in Paulo Dybala, con la Joya pronta a riprendersi la Juventus.

Il calciatore non ha riposto alla convocazione dell’Argentina per problemi urologici, poi rientrati: la Joya si è potuta quindi allenare alla Continassa per ritrovare la forma migliore, con la squadra e Andrea Pirlo che lo aspettano. Starà a lui prendere ora la Juventus per mano e guidarla nelle prossime partite, cosi da ottenere la definitiva consacrazione.