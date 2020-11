Dybala: sui social like e repost degli auguri… tranne di quelli della Juventus

TORINO – L’attaccante della Juventus e della Nazionale Argentina Paulo Dybala ha festeggiato ieri i suoi 27 anni, ed è stato sommerso dagli auguri di colleghi e amici, nonché di addetti ai lavori.

La Joya, attraverso i suoi profili social, ha ringraziato e ripostato tutti i messaggi di auguri prevenutigli, tranne quelli pubblicati dalla Juventus sui suoi canali social. Distrazione? Casualità? Sta di fatto che la Joya sta attraversando un momento difficile, sia per la questione rinnovo del contratto, sia per le ultime prestazioni, e questo fatto non sembra destinato a passare in sordina.