Calciomercato Juventus, gran colpo annunciato in TV: “C’è già l’accordo!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La Vecchia Signora scalda i motori in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Gennaio è sempre più vicino e bisogna arrivarci pronti e con il terreno già ben preparato per riuscire a chiudere le operazioni in cantiere. Ma Paratici lavora anche in ottica estiva, tenendo aperti diversi discorsi che potrebbero farsi incandescenti nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il mercato della Juve in entrata, attenzione ad un nome che sarebbe fortemente tornato di moda in queste ore e che potrebbe essere tirato in ballo sia a gennaio che la prossima estate.

Dopo l’arrivo di Morata, sembrerebbe che la Juventus stia tornando a pensare ad un nuovo colpo per il reparto avanzato. E da questo punto di vista ci sarebbe da registrare un ritorno di fiamma per Arkadiusz Milik, grande obiettivo dello scorso calciomercato bianconero. Il centravanti polacco è un separato in casa a Napoli e De Laurentiis vorrebbe venderlo già a gennaio per non lasciarlo partire a zero a giugno. Stando però a quanto riportato dal giornalista Davide Russo De Cerame in diretta su Top Calcio 24, Paratici avrebbe già bloccato Milik. “Non penso che a gennaio si farà lo scambio con Eriksen tra il Napoli e i nerazzurri, anche perché mi risulta che il giocatore abbia già un accordo per trasferirsi gratis alla Juve la prossima stagione“, questa la bomba sganciata dal giornalista. Occhio però perché, come detto, il polacco potrebbe sbarcare a Torino già nel mercato invernale.

L’indiscrezione è stata riportata da Calciomercato.it, secondo cui la Juve avrebbe offerto al Napoli il cartellino di Federico Bernardeschi per quello di Milik. Un affare che potrebbe accontentare tutti, dato che entrambi i club potrebbero mettere a bilancio un’importante plusvalenza, mentre i giocatori in questione troverebbero maggior spazio rispetto ad oggi. Sempre secondo calciomercato.it, i partenopei starebbero temporeggiando, ma il tempo stringe. Anche perché, in caso di rifiuto, la Juve potrebbe davvero aspettare la fine della stagione e portare Milik sotto la Mole a parametro zero. Ma non è ancora tutto. Nel frattempo infatti Paratici starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA