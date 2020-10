Dybala pronto per il Barcellona

TORINO – La Juventus ha pareggiato ieri sera nel posticipo dell’Allianz Stadium contro il Verona, nella partita che ha preceduto la sfida di Champions League al Barcellona in programma mercoledì sera.

Nonostante il risultato, il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha ricevuto note positive dalla sfida contro i gialloblu, una su tutte quella che riguarda Paulo Dybala: il numero 10 bianconero è rimasto in campo per 90 minuti ed è ora pronto alla sfida in programma domani sera contro il Barcellona.