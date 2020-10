Calciomercato Juventus – Colpo in canna, Paratici non molla: ecco il piano!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come sappiamo, la Juventus è abituata a muoversi con largo anticipo per programmare le sue mosse di calciomercato. Ed è altrettanto noto che la lista della spesa bianconera sia già piena di nomi ed obiettivi importanti per il prossimo futuro. Alcuni di vecchia data, altri invece totalmente nuovi. Paratici però ha dimostrato che alcuni giocatori in particolare non ha proprio nessuna intenzione di mollarli. E’ stato così ad esempio per Chiesa, pallino della Juve che il dirigente bianconero ha inseguito con estrema convinzione per più di un anno, riuscendo alla fine a portarlo a Torino. E potrebbe succedere così anche per altri grossi obiettivi.

Tra questi c’è sicuramente anche Houssem Aouar, vero e proprio pupillo della Juventus e di Fabio Paratici. I bianconeri lo hanno corteggiato a lungo anche nell’ultima sessione di calciomercato, senza riuscire però ad abbattere il muro da 50 milioni di euro eretto dal Lione. Tutto finito dunque? Proprio no, anzi. Come riferito infatti da Tuttosport, la Juve non molla il giovane centrocampista francese e starebbe già programmando un nuovo affondo nei prossimi mesi. Per riuscire stavolta a piazzare il colpo però, Paratici dovrà escogitare un nuovo piano d’assalto.

In prima battuta, saranno fondamentali gli ottimi rapporti tra Juventus e Lione che lo stesso Paratici ha contribuito ad alimentare nello scorso mercato tra contatti e telefonate, ma soprattutto con la chiusura dell’affare De Sciglio. Un aspetto questo che potrebbe proiettare la Vecchia Signora in pole position rispetto alle altre pretendenti (soprattutto Arsenal e PSG). La strategia bianconera potrebbe poi prevedere anche un possibile sacrificio proprio per riuscire ad arrivare ad Aouar. A far posto al classe ’98 potrebbe essere ad esempio Aaron Ramsey, la cui cessione garantirebbe ottime entrate e soprattutto una ghiottissima plusvalenza. Un’ipotesi tutt’altro che da scartare e che permetterebbe alla Juventus di mettere sul piatto un’offerta molto convincente per il Lione. Quel che pare certo comunque è che Aouar rimane fortemente nel mirino di Paratici. Non solo lui però. Rivoluzione bianconera, parte il progetto giovani: in arrivo altri colpi alla Kulusevski, ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA