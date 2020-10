Dybala fuori dalla partita contro l’Ecuador

TORINO – Il calciatore argentino della Juventus Paulo Dybala si trova in ritiro con la sua Nazionale per giocare le prossime partite in programma.

Nella sfida di ieri sera contro l’Ecuador però, Dybala non è nemmeno andato in panchina, per l’insorgere di alcuni problemi legati alla sua salute.

Come comunicato dall’account twitter della Nazionale infatti, il numero 10 della Juventus non ha preso parte alla sfida per via di problemi gastrointestinali, che non dovrebbero comunque precludere la sua presenza nelle prossime sfide.