TORINO – Uno dei giocatori sacrificabili nel mercato presente nella rosa a disposizione di Andrea Pirlo è Douglas Costa.

L’esterno bianconero non sembra infatti convincere più la società soprattutto dal punto di vista fisico, e potrebbe essere ceduto per fare cassa: in Inghilterra piace a Manchester United e Wolverhampton, destinazioni gradite al giocatore che con la sua cessione porterebbe nelle casse bianconere almeno 30 milioni di euro.