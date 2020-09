TORINO – Mentre cerca di capire quale sarà il suo futuro, se a Torino o lontano dal Piemonte, Douglas Costa ha fatto un grande passo.

Il giocatore brasiliano della Juventus ha chiesto infatti alla compagna e modella Nathalia Felix di sposarlo, come testimoniato dalla foto postata sul profilo dalla ragazza: mano sinistra in primo piano e anello al dito, con una frase sotto che non da spazio all’interpretazione “13/09/2020 Sì lo voglio”.