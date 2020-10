Domenica possibile chance da titolare per Dybala

TORINO – Il calciatore della Juventus Paulo Dybala è pronto a fare il suo rientro in campo dal primo minuto, dopo lo scampolo di partita giocato in Champions League contro la Dynamo Kiev. La Joya infatti scalpita ed è pronto a prendersi il suo posto in attacco: domenica contro il Verona il calciatore dovrebbe partire titolare, anche se non dovrebbe giocare per tutti e 90 i minuti, non avendoli ancora nelle gambe. Ma attenzione perché poco fa è arrivata anche una grande novità per il mercato bianconero. Occasione unica, ecco la sorpresa per gennaio: un big internazionale a zero euro! >>>VAI ALLA NOTIZIA