Deschamps: “Ronaldo giocatore immenso, la Juve un grande club”

TORINO – il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato intervistato in conferenza stampa prima della partita che vedrà i Bleus affrontare il Portogallo in Nations League.

“Tutto è possibile nel calcio. La Juventus è un grande club e ovviamente è contenta di averlo. Non ho intenzione di anticipare cosa farà o no. Da anni è ai massimi livelli. Il giocatore che è, quello che ha fatto, attira l’attenzione. Il club dove gioca Cristiano è sempre sotto esame. Non so se vuole andare al PSG, ma è un giocatore eccezionale, che negli anni ha dimostrato di essere continuo ai massimi livelli. Vuole ancora rincorrere record. È un giocatore immenso.”