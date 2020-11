Calciomercato Juventus, esplode una bomba atomica: annuncio shock!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Tenetevi forte perché le ultime indiscrezioni di calciomercato della Juventus sono di quelle veramente clamorose. A svelare quello che potrebbe succedere nel prossimo futuro è stato il noto giornalista ed esperto di mercato Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com. “Per chi non l’avesse ancora capito, la Juventus ha avviato una vera e propria rivoluzione iniziata con Pirlo sulla panchina e proseguita con un grande ringiovanimento della rosa” – scrive Bucchioni, che poi sgancia la bomba.

“Non è finita qui, ovviamente. Il cambiamento più grande ci sarà l’estate prossima quando potrebbero andar via sia Ronaldo che Dybala“. Il giornalista fa poi l’analisi della situazione, partendo da CR7. “Ronaldo, ricordiamolo, ha il contratto con la Juventus in scadenza nel 2022 e guadagna 31 milioni netti. Tanta roba. […] Vendere Ronaldo l’estate prossima al Psg consentirebbe di evitare minusvalenze, alleggerire notevolmente il monte-ingaggi, e dare una ulteriore accelerata al ringiovanimento“. E non finisce qui.

“Da parte sua, il Psg vuole Ronaldo alla faccia dell’età (l’anno prossimo 36 anni), per mettere in campo un trio pazzesco con Neymar e Mbappe, ma soprattutto per far diventare Ronaldo l’uomo immagine dei mondiali del 2022 in Qatar, l’emirato del presidente del Psg. Un’operazione alla quale lo sceicco Al-Khelaifi tiene moltissimo. Il trasferimento pare abbia già avuto l’ok del giocatore e nell’affare potrebbe essere anche inserito Icardi che alla Juve è sempre piaciuto. […] E la Juve chi prenderebbe per sostituire Ronaldo? Detto di Icardi, il sogno vero è uno e uno solo: Haaland. […] Raiola starebbe cercando un colpo di mano per anticipare tutti per portare Haaland a Torino già l’anno prossimo, facendogli prendere il posto di Ronaldo, diventando di fatto il leader della Juventus dei giovani. Il Borussia non ha problemi, quando arrivano i soldi giusti nessuno è incedibile”. Poi Bucchioni si sofferma sulla questione Dybala.

"Della nuova Juventus non dovrebbe far parte neppure Paulo Dybala […] la società non è disposta ad allungare il contratto portandolo a 15 milioni di euro netti come richiesto dal giocatore. La Juve potrebbe arrivare a dieci, ma non è detto. […] Situazione difficile che potrebbe portare Dybala già sul mercato a gennaio. Il Real è pronto a inserirsi, l'offerta sarebbe di ottanta milioni complessivi con Isco, 28 anni, centrocampista che pace molto alla Juve, valutato una ventina di milioni". Sempre Bucchioni poi sottolinea che sulla Joya ci sarebbero anche Barcellona e Manchester United, al quale i bianconeri potrebbero chiedere Pogba in cambio. Uno scenario rivoluzionario e davvero pazzesco insomma. Vedremo se queste indiscrezioni saranno confermate.