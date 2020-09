TORINO – Il difensore della Juventus Merih Demiral non vede l’ora di iniziare la nuova stagione di Serie A.

Il calciatore, fermatosi per infortunio lo scorso gennaio contro la Roma e rientrato proprio a luglio contro i giallorossi, ha accorciato le vacanze per allenarsi in solitaria, e alla riapertura della Continassa ha iniziato a lavorare in palestra per recuperare e tornare al più presto in forma per una stagione che dovrebbe vederlo protagonista.