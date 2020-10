Del Piero: “La mia carriera iniziata con Vialli, è lui che mi ha instradato”

TORINO – L’ex giocatore e capitano della Juventus Alessandro Del Piero ha parlato intervistato da margine di un evento di Aisla Onlus della sua carriera calcistica.

“La mia carriera è stata contraddistinta da tantissimi episodi, tantissimi unici e altri sportivamente drammatici. Il tutto è iniziato da un ragazzo che era il mio capitano e mi ha instradato molto bene: Gianluca Vialli. Abbiamo conquistato lo scudetto e la Champions League, sono anni incredibilmente belli da ricordare. Dopo 3 anni di questa carriera intensa, con scudetto, Champions e Coppa Intercontinentale, Vialli se ne è andato al Chelsea. Io feci una videocassetta con i miei gol. Quando è uscita Gianluca mi fa: ‘Hai messo anche quelli che fai in allenamento perché non hai fatto tutti questi’. In questo modo vivevamo lo spogliatoio, l’amicizia e la stima reciproca.”