Deeney: “Ronaldo dovrebbe andare al Wolverhampton, la connessione portoghese funzionerebbe”

TORINO – L’attaccante e capitano del Watford Troy Deeney ha palato intervistato dai microfono di talkSPORT di Cristiano Ronaldo e di un suo possibile ritorno in Inghilterra.

“Io guarderei a un club come il Wolverhampton perchè la connessione portoghese funzionerebbe. È un club che sta creando qualcosa di buon con i calciatori e che nei prossimi anni avrà tutte le possibilità per entrare nelle prime sei della Premier League. Ma chiunque lo dovesse acquistare, avrà in squadra un talento incredibile, probabilmente uno dei cinque migliori calciatori di tutti i tempi. E non solo per ragioni sportive, ma anche commerciali”.

“Come dicevo, la connessione con il Portogallo sarebbe una cosa positiva. E se i Wolves vogliono salire di livello, Cristiano Ronaldo è il tipo di calciatore di cui hanno bisogno. Se fosse sul mercato, mi sorprenderei se non ci fosse una delle prime dieci squadre della Premier che prova a prenderlo. E mi farebbe strano vedere uno come lui ai Los Angeles Galaxy.”