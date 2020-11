De Sciglio: “Campionato francese migliorato, qui per riprendermi il posto in Nazionale”

TORINO – L’ex terzino della Juventus Mattia De Sciglio, oggi all’Olympique Lione, ha parlato intervistato in conferenza stampa in vista della partita contro l’Angers.

“Conoscevo la Ligue 1, la seguivo negli ultimi anni. Giocandoci, ho capito che è un campionato più intenso di quanto immaginassi. Il campionato francese è migliorato molto in termini di qualità e intensità fisica. Rispetto alla Serie A è un po’ meno tattico, ma si gioca più velocemente. È più divertente”.

Vuoi vedere in streaming Juventus-Cagliari su DAZN? CLICCA QUI per abbonarti

“Sono qui per giocare e riconquistare la Nazionale. Ho saltato le ultime convocazioni ma mi sento pronto per tornare e riprendere il mio posto. Ci sono sempre stato e so che il CT mi tiene in considerazione. Voglio fargli vedere che sono a Lione per riprendere il mio posto in vista dell’Europeo.”