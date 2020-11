News Juve, mercato: Paratici vuole soffiare un baby fenomeno allo United!

News Juve, sfida ai Red Devils per una nuova promessa

ULTIME NEWS JUVENTUS – La Juventus continua a muoversi sul mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi per la rosa. Fabio Paratici e il resto della dirigenza, infatti, sono al lavoro per individuare nuovi obiettivi e mettere a segno colpi di valore. Già nelle ultime sessioni, la società aveva portato a termine ottime operazioni, che stanno dando i loro frutti in questo avvio di stagione. La strategia seguita dal club è stata quella di portare a Torino giocatori di qualità e di prospettiva, anche per ringiovanire la squadra: per questo, sono arrivati i vari Kulusevski, McKennie e Chiesa, oltre ad Arthur.

Tutti giocatori al di sotto dei 25 anni messi a disposizione di Andrea Pirlo, che sta cercando di far rendere i suoi ragazzi al massimo. Dunque, visti i risultati di questi giovani calciatori, i bianconeri avrebbero messo nel mirino un altro baby fenomeno. Si tratta di Isak Bergmann Johannesson, centrocampista dell‘IFK Norrköping, club della massima divisione svedese. Il ragazzo classe 2003, nonostante la giovanissima età, in settimana ha fatto il suo esordio assoluto con la Nazionale Islandese a Wembley contro l’Inghilterra . Paratici avrebbe notato immediatamente le qualità e le prospettive del giocatore, ma deve anche fare i conti con un’agguerrita concorrenza.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mirror infatti, la Vecchia Signora dovrebbe sfidare il Manchester United per l'acquisto di Johannesson. I Red Devils sarebbero sulle tracce di questa giovane promessa del calcio europeo da diverso tempo, con Solskjaer ammaliato dai suoi colpi. Inoltre, lo United sarebbe stato in procinto di offrire circa 10 milioni di sterline per il cartellino dell'islandese. Tuttavia, la Juve si sarebbe inserita per soffiare il centrocampista agli inglesi e starebbe lavorando per portarlo a Torino già nel mercato di gennaio. Si accende, dunque, una nuova sfida di mercato tra Juventus e Manchester United: nel mirino c'è il giovane Isak Bergmann Johannesson.