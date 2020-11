De Ligt pronto per il Cagliari

TORINO – La Juventus che si appresta ad affrontare un tour de force di 10 partite in un mese inizia a recuperare i pezzi, per la felicità del suo tecnico Andrea Pirlo. Il primo e più importante recupero per il tecnico bianconero è sicuramente quello di Matthijs de Ligt. Il difensore, smaltita l’operazione alla spalla effettuata alla fine della scorsa stagione, è pronto a tornare in campo e si dovrebbe vedere già sabato sera titolare in campo contro il Cagliari, complici le assenze di Bonucci e Chiellini. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sono arrivate anche altre pesantissime indiscrezioni in casa bianconera. Ipotesi clamorose, Tancredi Palmeri svela: “Circola un rumor di mercato…” >>>VAI ALLA NOTIZIA