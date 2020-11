News Juve – Ipotesi folli, Palmeri svela: “Circola un rumor di mercato…”

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – Paulo Dybala ha avuto un inizio di stagione non felicissimo, complici le sue condizioni fisiche e psicologiche non ottimali. Ma ora l’argentino è chiamato a dare risposte e sicuramente questo mese sarà decisivo per lui e il suo futuro. Con la questione rinnovo ancora in sospeso fino a gennaio, la Joya dovrà dimostrare di valere quanto chiede, altrimenti la società potrebbe decidere di cederlo. E proprio in vista di questa eventualità, Tancredi Palmieri ha svelato alcune ipotesi monstre nel suo editoriale per TMW. In particolare, il noto giornalista ha parlato di due soluzioni clamorose. La prima riguarda un possibile scambio con Paul Pogba.

Ecco quanto riferito da Palmeri: “Giusto la settimana scorsa scrivevo di come la Juventus fosse ormai stufa di Dybala […] Il contratto finisce nel 2022, e o si allunga il contratto – ma Dybala lo farebbe solo andando quasi al raddoppio dello stipendio, cosa che la Juve non si sogna di fare – o si vende a gennaio o in estate. […] E c’è un rumour che comincia a farsi strada, per ora senza alcun fondamento, ma che conoscendo Paratici e il modus operandi della Juve potrebbe essere molto più di una suggestione: e se la Juventus proponesse allo United uno scambio Dybala per Pogba? E’ certo che la Juve ne sarebbe contenta, è certo che Pogba ne sarebbe contento, è possibile che Dybala ne sia contento, è incerto però che lo sia anche il Mufc”. Ma, come detto, ci sarebbe anche una seconda ipotesi in ballo.

“E l’altra pista di atterraggio è all’aeroporto di Barajas” – scrive sempre Palmeri:” Il Real Madrid ha una situazione simile con Isco, totalmente fuori dai piani di Zidane. E lo spagnolo ha identico stipendio di Dybala. […] la tentazione di uno scambio economico con conseguente ritocco di valutazione per rifare il trucco ai bilanci potrebbe essere irresistibile per il Real Madrid, che come la Juventus ha una perdita di un 200 milioni”. Insomma, la questione Dybala potrebbe risolversi con uno scambio. O con Pogba (soluzione probabilmente più gradita per i tifosi bianconeri) o con Isco (vecchio pallino bianconero). Per ora si tratta di voci e rumors, ma la situazione relativa alla Joya prima o poi dovrà essere risolta. Ma, parlando sempre di mercato, occhio anche ad altre possibili sorprese in arrivo. Paratici infatti starebbe pensando ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA