De Ligt pronto a riprendersi la Juve

TORINO – La pausa delle Nazionali arriva in un momento perfetto per Andrea Pirlo e per la sua Juventus, con la squadra che al rientro ritroverà alcuni giocatori infortunati. Uno di questi sarà il difensore olandese Matthijs De Ligt, fuori dalla fine della scorsa stagione per l’operazione alla spalla, che soprattutto alla fine dello scorso torneo tanto lo ha fatto penare: il giocatore è guarito e dopo la sosta potrebbe rientrare per la prima volta nei convocati di Andrea Pirlo per la partita contro il Cagliari. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune grosse novità per il mercato bianconero. Tutto confermato, già scelto il prossimo colpo: ecco chi vuole comprare Paratici a gennaio! >>>VAI ALLA NOTIZIA