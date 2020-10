De Ligt: in settimana può arrivare l’ok del medico

TORINO – La Juventus ha pareggiato ieri sera nel posticipo contro il Verona per 1-1, e oltre ai due punti persi i bianconeri dovranno fare i conti con una perdita ben più pesante.

La partita di ieri sera ha infatti lasciato in eredità l’infortunio di Leonardo Bonucci, che si va ad aggiungere a quello di Giorgio Chiellini: una grande emergenza in difesa dei bianconeri, che potrebbero però ritrovare presto Matthijs de Ligt. Il difensore ha iniziato ad allenarsi con la squadra evitando i contrasti, e in settimana potrebbe arrivare l’ok del medico per la ripresa completa dell’attività sportiva.