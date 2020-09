TORINO – Buone notizie per la Juventus e per Mister Andrea Pirlo, che ha iniziato la sua seconda settimana di allenamenti.

Senza i sette bianconeri chiamati in Nazionale, la squadra ha lavorato ieri pomeriggio e si ritroverà questa mattina. A Torino è rientrato Matthijs de Ligt, come si legge da una nota della società, per iniziare la JTC il percorso riabilitativo dopo l’operazione alla spalla.