Calciomercato Juventus, boom: arriva l’offerta che fa tremare i muri!

Calciomercato Juventus, offerta mostruosa: ecco i dettagli

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Come vi avevamo anticipato nelle scorse ore, con l’inizio ufficiale del mercato ci saranno da aspettarsi voci e indiscrezioni continue, alcune delle quali potrebbero essere anche clamorose. E’ questo il caso dell’ultima bomba di calciomercato che è stata sganciata in Spagna proprio in giornata. Stando a quanto riportato dal noto sito iberico Don Balon, il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Paulo Dybala con un’offerta pazzesca. Secondo il portale specializzato in calciomercato infatti, il club blaugrana sarebbe disposto ad offrire ben 80 milioni di euro più il cartellino di Luis Suarez, che come sappiamo piace molto alla Vecchia Signora. Il Barça, che rischia di perdere Leo Messi, starebbe dunque pensando di sostituire il suo fenomeno con la Joya, che potrebbe essere il sostituto perfetto della Pulce ed ereditare magari anche la maglia numero 10. Di contro, la Juventus vorrebbe sì Suarez, ma spera di riuscire a portarlo a Torino a costo zero. Se il Barcellona però non trovasse l’accordo con l’attaccante uruguaiano per lo svincolo, allora arrivare al Pistolero sarebbe molto più complicato. Ecco il perché della possibile mossa blaugrana, che libererebbe Suarez per la Juve aggiungendo anche una montagna di soldi in cambio di Dybala. Ovviamente queste indiscrezioni provenienti dalla Spagna sono ancora tutte da confermare, ma di fronte ad un’offerta del genere la Juve potrebbe anche vacillare. L’intenzione dei bianconeri comunque è quella di blindare e trattenere Dybala, anche perché una sua eventuale cessione costringerebbe Paratici a cercare un altro attaccante di primissima fascia, cosa non facile. Staremo dunque a vedere se queste voci si frastorneranno in qualcosa di più concreto nei prossimi giorni. Pirlo intanto aspetta rinforzi e studia la sua formazione ideale da schierare in campo nella prossima stagione, al netto di cessioni e nuovi acquisti. E il Maestro pare avere le idee già molto chiare da questo punto di vista: ecco la formazione bianconera dei sogni di Andrea Pirlo per il prossimo anno! >>>VAI ALLA FORMAZIONE