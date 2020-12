Dall’Inghilterra: Ronaldo un ostacolo per la Juventus

TORINO – La Juventus e Cristiano Ronaldo stanno continuando il loro matrimonio come meglio non potrebbero, con il portoghese che sta guidando la squadra bianconera in questo inizio di stagione.

Nonostante il grande impulso e la grande mentalità portata da Ronaldo in bianconero, in Inghilterra sono sicuri che CR7 rappresenti ormai un problema per la Signora. Stando a quanto riporta il The Indipendent infatti, il portoghese sarebbe di ostacolo ai bianconeri e alla loro filosofia di ringiovanimento della rosa, oltre ad esserlo anche per il nuovo modo di gioco dei bianconeri, che non si sposerebbe al meglio con le caratteristiche individualistiche del portoghese.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<