Da valutare le condizioni di Chiellini

TORINO – La Juventus è uscita dalla trasferta in Ucraina con 3 punti importantissimi per il proseguo del suo cammino in Champions League, ma la sfida di ieri sera non ha portato solo notizie positive. Il capitano bianconero Giorgio Chiellini è infatti uscito al 19 minuto del primo tempo per un risentimento al flessore della coscia destra. Il giocatore verrà valutato nelle prossime ore, con il rischio concreto di saltare la partita contro il Barcellona del 28 ottobre.