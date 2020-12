Cuadrado nella top 3 europea degli assist

TORINO – Una delle armi in più di questa Juventus di inizio stagione è sicuramente il giocatore colombiano Juan Cuadrado, che Pirlo sta utilizzando per tutto il campo.

Il calciatore sta vivendo una grande prima fase del campionato, come dimostrato dall’apporto in termine di prestazioni e assist che sta portando in dote alla Signora. Da inizio anno infatti sono 8 gli assist forniti dal giocatore, con i soli Harry Kane e Kevin De Bruyne che hanno fatto meglio di lui, giocando però in un punto molto più avanzato del campo.

