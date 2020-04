Cuadrado: “Momento difficile per l’Italia. Un abbraccio, una parola, molto meglio del denaro”

TORINO – Juan Cuadrado, giocatore della Juventus, ha parlato in una diretta Instagram con i fans trattando vari argomenti: “Io avevo talento, andavo a giocare per la strada e tornavo tardi a casa. Ma è stato bello sin dall’inizio, il sogno è cresciuto insieme a me e mi ha portato lontano. Ho avuto possibilità di stare in tanti club, ma all’inizio non mi tenevano perché ero troppo magro. Però ho sempre avuto però la testa giusta e grazie a Dio ho realizzato il mio sogno e continuo a inseguirlo. Coronavirus? E’ un momento difficile per l’Italia, ma sappiamo che Dio ha il controllo di tutto. Speriamo passi molto presto, dobbiamo approfittare di stare bene in famiglia. La cosa più importante è che si senta il cuore; approfittare di questo tempo per pensare e considerare perché sta succedendo tutto questo e ricongiungersi con la fonte, che è Dio. Tutto è ispirato da Lui, tendiamogli la mano tutti insieme e come una grande famiglia ne usciremo. Oggi bisogna essere ancora più generosi. E’ una benedizione poter aiutare più persone in questo momento in cui non possono andare avanti. Bisogna chiedersi quanto si può essere importanti, e non solo con i soldi. Un abbraccio, una parola, molto meglio del denaro”.

