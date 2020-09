Cuadrado: a Siena esame per il B1

TORINO – Mentre continuano gli strascichi del Caso Suarez, un giocatore della Juventus ha sostenuto anche lui l’esame linguistico B1 propedeutico per la cittadinanza italiana.

L’esterno bianconero Juan Cuadrado infatti ha sostenuto la prova per l’ottenimento dell’attestato di lingua Italia all’Università di Siena, che ha organizzato il test in una sede a Torino. Il colombiano ha passato la prova senza problemi, visti anche i tanti anni passati in Italia tra Udinese, Fiorentina e Juventus adesso.