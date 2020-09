Costacurta: “Juve, Inter e Atalanta le vedo davanti”

TORINO – L’ex calciatore Alessandro Costacurta ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport della prossima Serie A. Queste le sue parole sulla griglia di partenza del nuovo campionato, al via sabato sera: “Io non credo che il Milan sia ancora all’altezza delle quattro davanti, vedo Inter, Juve e Atalanta davanti. Per la Lazio sarà difficile ripetere il campionato dell’anno scorso ma la vedo ancora superiore.” Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra pesante novità a sorpresa in casa bianconera. Sky Sport ha dato l’annuncio: sembrava fatta, ora invece l’affare può saltare! >>>VAI ALLA NOTIZIA