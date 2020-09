Cobolli Gigli: “Mi aspetto che Pirlo riesca a motivare i suoi giocatori”

TORINO – L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato intervistato dai microfoni di Centro Suono Sport.

Tra i vari temi toccati anche quello della Juventus e di Andrea Pirlo: “Sono entusiasta del nuovo progetto. Sarri non si è mai sentito juventino e si è rivelato una scelta errata del ds Paratici e di Nedved. Pirlo, al contrario, può incarnare lo spirito giusto, anche se deve ancora dimostrare il proprio valore come tecnico. Mi aspetto riesca a motivare i propri calciatori e porti un gioco efficace in tempi rapidi. La partita di domenica darà sicuramente indicazioni importanti: entrambe le squadre, per ragioni differenti, hanno un grande bisogno di vincere.”