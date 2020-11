Chiesa disponibile per il Cagliari

TORINO – La Juventus tornerà ad allenarsi oggi alla Continassa per preparare la sfida in programma sabato sera contro il Cagliari, dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano avrà sicuramente a dipoisizone per sabato Federico Chiesa, fermatosi prima dell’ultima sfida contro la Lazio: le sue condizioni sono state monitorate dallo staff medico bianconero in questi giorni, e il giocatore oggi tornerà ad allenarsi regolarmente in gruppo, rientrando a disposizione per la sfida di sabato sera. Ma attenzione perché proprio nelle scorse ore è arrivata anche un’altra pesantissima novità in casa bianconera. Possibile ribaltone, annuncio bomba in diretta radio: può essere davvero addio! >>>VAI ALLA NOTIZIA