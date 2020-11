News Juve – Annuncio bomba in diretta radio: può essere davvero addio!

ULTIME NOTIZIE JUVENTUS – La Juventus di questo inizio di stagione sta ancora cercando di trovare la migliore quadratura del cerchio. Andrea Pirlo, senza la possibilità di una vera e propria preparazione estiva, sta provando la squadra con vari interpreti e moduli, per arrivare al più presto ad una soluzione definitiva. La società ha infatti accontentato quasi su tutti i fronti il tecnico, con Paratici che ha concluso affari importanti sul mercato e ne starebbe già pianificando di nuovi.

Proprio il dirigente bianconero, al centro di alcune voci sul suo futuro a fine estate, sembra finito ancora una volta al centro del mercato. Se infatti pareva tramontata l’ipotesi di un suo possibile abbandono alla Juventus, oggi le voci tornano insistentemente ad accostarlo alla Roma. I giallorossi lo hanno corteggiato negli scorsi mesi, con la nuova proprietà americana che lo avrebbe selezionato come possibile nuovo ds. E in queste ultime ore sono arrivate delle conferme molto pesanti in diretta radio su un nuovo ritorno di fiamma.

Il giornalista Ilario Di Giovambattista ha infatti rilanciato l'indiscrezione ai microfoni di Radio Radio, parlando di un possibile approdo di Paratici nella capitale: "Secondo me il prossimo ds della Roma sarà Paratici. L'idea di portare il dirigente bianconero nella Capitale non è mai uscita dai pensieri della dirigenza giallorossa". Queste le parole del giornalista, che ha confermato e rimesso in giro le voci di un possibile passaggio del dirigente in giallorosso. La proprietà della Roma aveva già individuato in Paratici l'uomo giusto da inserire in società, con l'affare che non era andato in porto ma che ora potrebbe tornare prepotentemente di moda. Staremo a vedere, ma nel frattempo – come accennato poco fa – il dirigente juventino continua a lavorare per il mercato bianconero.