TORINO – L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“Locatelli? Non è una trattativa facile, il nostro desiderio è che il giocatore possa rimanere al Sassuolo, di fronte a sé ha un Europeo e con noi può mettersi in mostra di più. Ma se una grande società come la Juve o altri club stranieri lo vogliono, e ci sono condizioni buone per lui e per noi, vedremo cosa riusciamo a fare.”