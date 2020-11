Buffon festeggia Ronaldo: “Ora devi prendere Pelè”

TORINO – Il calciatore e portiere della Juventus Gianluigi Buffon, ha voluto complimentarsi tramite un post sul suo profilo Instagram con Cristiano Ronaldo, che ha raggiunto Puskas con il gol di ieri sera. Il portoghese, con il gol messo a segno ieri sera, è arrivato a quota 746 gol in carriera, raggiungendo al quarto posto della classifica dei marcatori di sempre il calciatore ungherese. Buffon ha voluto così complimentarsi con il compagno di squadra, scrivendo a corredo di una foto di loro due: “Grande Cr7issimo! Congratulazioni per questo traguardo amico mio, 746 gol sono tantissimi! Hai raggiunto Puskas, ora devi raggiungere Pelè!” Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è esplosa anche una clamorosa bomba per il mercato bianconero. Indiscrezione pazzesca: scelto il sostituto di Cristiano Ronaldo! >>>VAI ALLA NOTIZIA