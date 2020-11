Bonucci ci prova: vuole esserci sabato sera

TORINO – La Juventus ha dovuto fare a meno ieri sera di tre dei suoi 4 centrali in rosa, con il solo De Ligt che ha guidato il reparto arretrato insieme ad Alex Sandro e Danilo. La squadra di Andrea Pirlo continuerà ad essere in emergenza anche sabato sera quando affronterà il Benevento, anche se Leonardo Bonucci potrebbe rientrare: oggi infatti il difensore farà un primo privino per vedere se potrà essere pronto per la sfida di sabato o ci sarà ancora da aspettare. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche alcune pesanti novità per il mercato bianconero. Possibile grosso addio immediato a gennaio: Momblano conferma tutto! >>>VAI ALLA NOTIZIA