Benitez: “Pirlo verrà aiutato per arrivare al successo. Quando c’ero io la Juve era intrattabile”

TORINO – L’ex allenatore di Napoli e Inter Rafa Benitez ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere dello Sport, ai quali ha parlato della lotta Scudetto e per il primato in Serie A.

“La mia Italia è in queste due tappe, diverse tra loro, che però professionalmente e umanamente mi hanno arricchito, lasciandomi amici ovunque. All’Inter rimasi poco, erano reduci dal Triplete e non mi fu permesso di allungare quell’avventura nonostante avessimo vinto la Supercoppa italiana e la Coppa del Mondo per club. Nel biennio di Napoli, invece, fummo in grado di attirare l’attenzione di calciatori con qualità e spessore. Con quella Juventus, «intrattabile» in campionato, fummo capaci di vincere Coppa Italia e Supercoppa a Doha. Vanno riconosciuti a De Laurentiis enormi meriti: i suoi sforzi economici servirono per compiere un balzo decisivo verso l’internazionalizzazione del club. Chi avrà più pressioni? Per la Storia e per i costi affrontati, sicuramente l’Inter, che vorrebbe vincere in questa stagione nella quale la Juve dà l’impressione di aver allentato. Le pressioni sono dei nerazzurri”.

"Il Milan ha tanti meriti, stanno facendo bene pure Sassuolo e Roma: io non possiedo la verità, ma immagino che alla fine diventi una sfida tra Inter, Juve e Napoli. Il Covid ha stravolto le abitudini, ha ridotto e quasi cancellato il ritiro pre-campionato. I valori emergeranno alla distanza e la Juve che ha optato per un allenatore debuttante, dunque senza esperienza in panchina, verrà fuori. Pirlo conosce il calcio e farà bene in un club che saprà aiutarlo pazientemente per arrivare al successo."