Benatia: “Ronaldo? All’inizio non ci parlavamo, poi è venuto a farmi i complimenti”

TORINO – L’ex difensore della Juventus Medhi Benatia, attualmente in forza all’Al Duhail, ha parlato attraverso una diretta Instagram del numero 7 della Juventus Cristiano Ronaldo.

“Il rapporto con Ronaldo alla Juve? E’ stato complicato. Siamo partiti male a causa di quell’episodio del 2018. Al Mondiale ci siamo rivisti e gli ho fatto altri interventi fallosi. Quando Ronaldo è arrivato alla Vecchia Signora non gli volevo parlare e cercavo di evitarlo. Poi lui è venuto da me e mi ha fatto i complimenti, dicendomi che il Marocco è proprio una bella squadra. Da allora ci parliamo regolarmente, siamo anche andati a mangiare insieme in Qatar. E’ un giocatore fenomenale, che va a caccia di record e che si fermerà solo quando lo deciderà lui. E’ una forza della natura.”