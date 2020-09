TORINO – La Juventus che si prepara per l’inizio della nuova stagione può sorridere per uno dei suoi nuovi acquisti.

Il centrocampista brasiliano Arthur, arrivato in bianconero dal Barcellona nell’ambito dello scambio con Miralem Pjanic, ha già impressionato tutti alla Continassa per la dedizione al lavoro e per l’attenzione negli allenamenti: nell’uscita contro l’Under23 ha giocato davanti alla difesa fornendo una grande prestazione e grandi indicazioni per il futuro.