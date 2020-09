Calciomercato Juventus, c’è un grosso problema: “Ecco l’unica soluzione”

Calciomercato Juventus, Paratici deve risolvere un grosso problema

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Parallelamente ai discorsi di calciomercato della Juventus in entrata, bisogna fare molta attenzione anche alla situazione legata alle cessioni. Il mercato in uscita sarà fondamentale per la Vecchia Signora, sia dal punto di vista numerico che del bilancio: bisogna abbattere il monte ingaggi. E – magari – abbassare anche l’età media della squadra. Il non riuscire a vendere è stata una delle pecche (o forse proprio la pecca principale) del calciomercato bianconero della scorsa estate. Paratici non riuscì a piazzare i tanti esuberi, ma ora non può sbagliare di nuovo. Tantissimi i casi aperti, tantissimi i giocatori in lista di sbarco. Ma c’è soprattutto un caso che risulta essere molto spinoso e di difficile risoluzione.

Ne ha parlato La Gazzetta dello Sport, analizzando la situazione relativa a Sami Khedira. Il tedesco, al momento, pare essere il problema numero uno per la Juventus sul mercato in uscita. “Punto fermo con Allegri, il tedesco è scomparso dai radar negli ultimi due anni: 341 giorni in infermeria e 60 partite saltate. Guadagna 6 milioni, per rescindere vuole una buonuscita e sul mercato non ci sono pretendenti“, sottolinea la Rosea, che poi aggiunge: “Gli unici sondaggi (timidi) e le uniche offerte (al ribasso) sono giunte dall’Arabia. Ma l’unica soluzione, al momento, è rappresentata dalla risoluzione del contratto, con relativa buonuscita a cui il centrocampista non sembra voler rinunciare“. In mancanza di offerte dunque, l’unica soluzione potrebbe essere lo svincolo a zero, ma andrà trovato l’accordo sulla buonuscita. Cosa non scontata. Quel che è certo è che la Juve dovrà risolvere questo e anche altri problemi per poter operare ancora in entrata in maniera importante. E per questo, oltre a Khedira, tanti altri giocatori potrebbero presto dire addio alla Juventus: ora Pirlo può dare il via libera a ben 9 cessioni, ecco la lista nera! >>>VAI ALLA NOTIZIA