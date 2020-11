Arthur ha stregato Pirlo

TORINO – Sabato sera la Juventus è scesa in campo contro il Cagliari, vincendo per 2-0 e dominando una partita giocata per larghi tratti ottimamente e con grande attenzione.

Una delle note migliori della serata è stata sicuramente la prestazione di Arthur: il calciatore ha infatti dato sfoggio di tutta la sua classe e padronanza della palla: 92% di precisione dei passaggi, oltre 100 palloni toccati e grandi spunti per i compagni, con Pirlo che si coccola il brasiliano ritrovato.