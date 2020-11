Mercato Juve – Colpo “galattico”, l’annuncio in TV: “Bianconeri in pole!”

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO JUVENTUS – Con la vittoria contro il Cagliari di sabato sera, la Juventus ha dato il via nel migliore dei modi al filotto di dieci partite che vedrà impegnata la squadra di Pirlo in un mese. Molte note positive sono arrivate al tecnico bresciano dalla partita di sabato. Per primo il recupero di Bernardeschi, che sembra essersi ritrovato dopo la Nazionale. Poi la tenuta difensiva della coppia Demiral-De Ligt, e per terzo la grande performance del centrocampo, con la prova maiuscola di Arthur.

Mentre la squadra continua a macinare punti, il dirigente bianconero Fabio Paratici non sembra rimanere con le mani in mano e sta sondando il mercato alla ricerca di colpi che possano aumentare ancora di più la classe e la forza della squadra bianconera. Relativamente a questo, dalla Spagna il canale “El Chiringuito TV“, da sempre vicino agli affari che riguardano il Real Madrid, ha messo la Juventus in cima alle pretendenti per Isco. I bianconeri, secondo le indiscrezioni spagnole, sarebbero in pole position rispetto a tutti gli altri.

Il giocatore infatti lascerà sicuramente il Real a fine stagione, con la possibilità che parta anche a gennaio dietro una giusta offerta. La Juventus segue da tempo il giocatore dei “Galacticos” e non avrebbe problemi con l’ingaggio che percepisce, di circa 6,5 milioni di euro l’anno. Ci sarebbe da trattare invece sulla valutazione del cartellino. I Blancos valutano infatti il cartellino di Isco circa 50 milioni di euro. Troppi soldi per le casse bianconere, che punterebbero però a mitigare la richiesta della squadra di Florentino Perez facendo leva sulla voglia del calciatore di lasciare la capitale spagnola per confrontarsi con un’altra avventura. Ma, parlando sempre di calciomercato, Paratici starebbe pensando anche ad altri colpi alla Morata e Chiesa: ecco tutti i nomi nel mirino! >>>VAI ALLA NOTIZIA