Arthur ha preso in mano la Juventus

TORINO – La Juventus di Andrea Pirlo inizia a prendere forma, con il tecnico che sta lavorando alla Continassa.

Se nella prima settimana di lavoro i giocatori erano quasi tutti, nella scorsa sono mancati i Nazionali, così come succederà in questa, ma Andrea Pirlo sta comunque lavorando sulla sua Juventus, al centro della quale sembra già essere Arthur: il centrocampista sta convincendo per le sue grandi doti, ed è stato provato nel posto che era di Pjanic e poi in un centrocampo a 2, dando sempre ottime risposte.