Ansu Fati: “Mi diverto a giocare. Nuovo Messi? Non mi fisso su queste cose”

TORINO – Il giovane attaccante del Barcellona Ansu Fati ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport in occasione della nomina al Golden Boy.

“Sono molto emozionato. Alla fine il fatto di essere nominato per un premio così importante è qualcosa che entusiasma tutti noi. Ma bisogna continuare a lavorare ogni giorno affinché possano succedere cose belle come questa”.

RIVALI – “Basta leggere la lista dei venti finalisti per rendersi subito conto che tutti i giocatori nominati sono molto bravi. Tutti hanno fatto un grande campionato con i propri club e le rispettive Nazionali. Tutti siamo vincitori per il semplice fatto di essere nell’elenco finale.”



AGUERO, MESSI, POGBA – “Immaginati! Sarebbe un vero onore far parte di questa lista prestigiosa, ma come ho detto prima non è qualcosa che mi ossessiona, semmai un traguardo per cui continuare a lavorare ogni giorno. È da tanto tempo che lo seguo. È uno dei premi più importanti a livello individuale che un giovane possa ricevere. Lo hanno vinto i migliori calciatori del mondo. Messi tra i primi, quando io ero un bambino. È un sogno poter far parte della lista finale dei candidati.”

NUOVO MESSI – “Non mi fisso su queste cose. Sono focalizzato ad allenarmi ogni giorno e a imparare. Sto realizzando un sogno e lavorerò per continuare in questa direzione. Talento? In famiglia siamo sempre stati molto appassionati di calcio. Mio papà Bori e mia mamma Maria Lourdes sono stati entrambi calciatori in Guinea Bissau, il mio Paese natale. E mio fratello maggiore Braima ha giocato con me nella cantera del Barça. Ho sempre voluto seguirlo: ha un talento incredibile e ci siamo aiutati a vicenda in casa, allenandoci insieme. Credo di essere nato con un pallone sotto le gambe. Come ho detto prima, i miei genitori giocavano a calcio e io come tutti i bambini giocavo per le strade con i miei amici e mio fratello Braima, fino a quando sono entrato nei settori giovanili di diversi club. Il calcio mi ha sempre “encantado”. E mi diverto tanto a giocare.”