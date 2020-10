Calciomercato Juventus, pochi dubbi sul colpaccio del 2021: scelta fatta!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – La strategia di calciomercato della Juventus, anche a causa dell’attuale situazione dovuta all’emergenza Coronavirus, è cambiata. Se prima – fino a poco tempo fa – era più “semplice” vedere la Vecchia Signora muoversi per colpi importantissimi alla Cristiano Ronaldo, ora la società bianconera ha deciso di cambiare rotta. Adesso la Juve punta su giocatori più giovani, sicuramente già molto forti, ma soprattutto di grandissima prospettiva. Lo dimostrano le ultime operazioni di mercato messe a segno da Paratici e soci, lo ha confermato di recente anche il presidente Agnelli. Fari puntati dunque su giovani gioielli che possano sicuramente fare bene sin da subito, ma che garantiscano una crescita continua ed esponenziale per assicurare un futuro roseo alla Juventus. E, come più volte vi abbiamo sottolineato e come vedremo più avanti, la lista della spesa bianconera è pienissima di obiettivi del genere.

Tra questi però ce n’è uno che sembra essere in cima alle preferenze della dirigenza bianconera. Paratici infatti si è già mosso da tempo per Houssem Aouar e lo ha trattato anche durante l’ultima sessione di calciomercato. Il centrocampista francese è il prototipo perfetto del giocatore che interessa alla Juve. Giovane, dalle enormi potenzialità, ma anche già molto forte e con una buona esperienza a livello internazionale. La Juventus ha preparato il terreno con il Lione, con il quale i rapporti sono ottimi anche grazie all’affare che ha portato De Sciglio in Francia. E i bianconeri sarebbero pronti a tornare alla carica per il prossimo anno. Lo conferma anche calciomercato.com, secondo cui la Juve è in piena corsa per Aouar, che potrebbe essere il prossimo grande colpo per il 2021. La Vecchia Signora rimane quindi in primissima linea per il centrocampista classe ’98. Come accennato poco fa però, sulla lista della spesa della Juventus ci sarebbero anche moltissimi altri nomi di questo tipo. Come promesso dunque, ecco tutti i nomi nel mirino bianconero! >>>VAI ALLA NOTIZIA