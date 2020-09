Ambrosini: “De Sciglio? Era il momento di cambiare aria, la Roma sarà importante per lui”

TORINO – L’ex calciatore del Milan Massimo Ambrosini ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport.

“De Sciglio era partito bene. L’ho visto a Bologna e aveva giocato bene. Stava iniziando a fare bene in una squadra come la Juve che ha avuto qualche problema sugli esterni bassi. Se è troppo buono? Ma sai, il carattere è quello, non cambia. Può giocare anche a tre, ora ci sono tante squadre così, con il Milan fece anche il centrale difensivo puro. Ha le caratteristiche per il ruolo, magari in un ambiente così… era arrivato il momento di cambiare aria. E arrivare alla Roma potrebbe essere importante per lui, può ripartire in un ambiente ottimo per lui.”